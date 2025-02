Carnevale a Reggio, Falcomatà: ‘La città ha fame di eventi. Iniziative per tutti i gusti e per tutte le età’

Carnevale 2025 a Reggio Calabria. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi organizzati dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Si è tracciata una linea che stiamo portando avanti in modo coerente e naturale rispetto alla programmazione culturale in città cercando di arrivare in tempo ad appuntamenti che prima venivano realizzati con fretta o addirittura con un pò di improvvisazione. La nostra città ha fame di eventi, i nostri concittadini hanno voglia di ritrovarsi insieme e le iniziative del carnevale vanno in questa direzione”. Leggi anche Oltre 150 mila euro per l’organizzazione di eventi, un investimento che consente al Comune e alla Città Metropolitana di organizzare il carnevale in città tra eventi, sfilate, spettacoli e concerti. “Piazza del popolo sarà tra le location principali, teatro di alcune iniziative – conclude il sindaco Falcomatà – Sarà un carnevale con iniziative per tutti i gusti e per tutte le età”.

Oltre al primo cittadino Falcomatà, presenti all’incontro anche i vicesindaci del Comune e della Città Metropolitana Paolo Brunetti e Carmelo Versace, l’assessore con delega alla programmazione Carmelo Romeo, i consiglieri delegati del Comune e della Città Metropolitana Giovanni Latella e Filippo Quartuccio.

“Il Carnevale è una magia di colori, soprattutto per i bambini – spiega Quartuccio – E’ un momento magico per la città e assieme a tutta la macchina per Reggio Capitale della Cultura 2027 siamo riusciti a sviluppare un bel programma con Rovazzi e tante realtà che si occuperanno per l’animazione rivolta ai bambini”.