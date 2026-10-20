Il Sud in piazza contro il caro energia, Pititto (Cgil): ‘Governo e Regione aprano subito un confronto’
"La provincia di Reggio, come tutto il Mezzogiorno, vive una mobilitazione che non può essere liquidata come problema di categoria" le parole del segretario generale
20 Ottobre 2026 - 11:36 | Comunicato stampa
“Da giorni la provincia di Reggio Calabria, come tutto il Mezzogiorno, vive una mobilitazione che non può essere liquidata come un problema di categoria” – così in una nota Gregorio Pititto Segretario Generale CGIL Reggio Calabria. Autotrasportatori e agricoltori sostengono, con la forza dei fatti, che i costi dell’energia e dei carburanti sono diventati insostenibili. Il gasolio ha superato i 2,40 euro al litro, e per chi vive di strada e di terra significa lavorare in perdita.
“A queste donne e a questi uomini – asserisce Pititto – va la solidarietà piena della Cgil.”
“Dalla Piana di Gioia Tauro alla Locride, dall’area dello Stretto alle zone interne, – continua – sono in gioco imprese, posti di lavoro e un sistema di approvvigionamento da cui dipende l’intera comunità. Se un’azienda agricola chiude o un mezzo resta fermo, il danno ricade sull’economia di tutto il territorio.”
Il caro energia e la manifestazione di Roma
“Colpisce, e ci fa piacere, la partecipazione spontanea di tanti cittadini e dei sindaci del nostro territorio. La vertenza assume un carattere più generale e avvalora quanto la Cgil sostiene da tempo: il caro energia non colpisce una sola categoria, bensì, mette in difficoltà imprese e lavoratori, riduce il potere d’acquisto dei pensionati e pesa soprattutto sulle persone più fragili, come anziani, disoccupati e pensionati al minimo, che non hanno margini per assorbire altri rincari.”
“Per questo motivo nella giornata di sabato la Cgil è scesa in piazza a Roma, con una grande manifestazione per salari più dignitosi, per una sanità pubblica che garantisca il diritto alla cura, per un’istruzione di qualità, per la pace e per la difesa della democrazia. In piazza si è parlato anche di ambiente, di una transizione che non scarichi i costi su lavoratori e famiglie, e di casa, un diritto che per troppe persone, soprattutto giovani e precari, è diventato un traguardo irraggiungibile tra affitti alti e redditi bassi.”
I giovani in piazza e la richiesta a Governo e Regione
A dare ancora più forza alle rivendicazioni è stata la presenza di tanti giovani. Sono loro a pagare il prezzo più alto di lavoro povero e precario, di prospettive incerte e di una scelta che troppo spesso è tra restare senza opportunità o andare via. È una questione che riguarda da vicino la Calabria, che da anni vede partire le sue energie migliori. Vederli in piazza, consapevoli e determinati, è il segnale più importante: non rinunciano a pretendere un futuro qui nella nostra terra.
“La protesta di questi giorni e la nostra mobilitazione nazionale – prosegue il vertice Cgil – parlano della stessa urgenza: dare risposte a chi ogni giorno costruisce ricchezza e tiene in piedi il Paese. Governo e Regione devono ascoltare e aprire subito un confronto con misure concrete e tempestive.”
Il trasporto pubblico gratuito a Reggio Calabria
Va infine riconosciuta una buona pratica. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha aperto il trasporto pubblico gratuitamente a tutti i cittadini per otto giorni. È una scelta che alleggerisce le spese di molte famiglie e dimostra che la politica, quando vuole, può mettere in campo strumenti per aiutare la cittadinanza. Non basta da sola, ma indica la direzione giusta: vicinanza alle persone e attenzione a chi è più in difficoltà.
“La Cgil continuerà – chiosa Pititto – a stare accanto a lavoratori, imprese oneste e cittadini, perché il Sud non sia più l’ultimo ad avere risposte.”
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