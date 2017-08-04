In un rione in cui la cementificazione è quasi totale, nel quale campeggiano una serie di case disabitate e abbandonate, e non pare vi sia dai parte di molti dei residenti particolare interesse al bello, una scala di maioliche siciliane, realizzata su suolo privato, sembra sbucare dal nulla, a godimento di quanti, passando da quelle parti, buttino l’occhio su un vero e proprio capolavoro dell’artigianato.

Un tripudio di colori all’interno di una varietà di disegni che richiamano con evidenza lo stile tanto amato in Sicilia e le più famose scale di Noto o di Cefalù. Ma a Reggio Calabria le cose vanno diversamente. La bellezza non sembra essere apprezzata da tutti. Lo dimostra il fatto che i proprietari di uno dei due immobili serviti dalla scala, peraltro disabitato da anni e fatiscente, indispettiti dal fatto di non essere stati interpellati in merito all’apposizione delle maioliche, ne chiedono la rimozione.

Il contenzioso tra i proprietari

E’ vero, vi è stata un’imperdonabile scorrettezza da parte di chi ha apposto le contese piastrelle, che evidentemente non incontrano il gusto degli altri proprietari, e di questo comportamento non si può che chiedere umilmente venia. Ma è possibile che si debba arrivare per forza all’estrema ratio? Su una scala per giunta che fino a prova contraria appartiene ad entrambe le proprietà?

Un post pubblicato su FB ha suscitato in poche ore fiumi di indignazione anche tra molte persone di altre città, tutte concordi nel ritenere che distruggere quel piccolo capolavoro sia un peccato oltre che un ‘ingiustizia. Nei post ci si appella pertanto al buon senso e si plaude ad un’iniziativa privata che comunque sostenuta a spese esclusive di una parte, ha conferito ad un angolo del centralissimo Rione A di Via Reggio Campi, un po’ di sogno, di armonia e sicuramente un pizzico di bellezza, a vantaggio dell’intera comunità.

Un appello al Sindaco e all’Amministrazione Comunale quindi, affinché riconosca l’opera contesa come abbellimento pubblico, in ossequio alla sacrosanta valorizzazione del bello, che dovrebbe essere pane quotidiano in una città Metropolitana come Reggio Calabria.

Raffaella Imbrìaco