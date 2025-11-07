Caso mense scolastiche, la denuncia di una mamma: ‘Servizio caro e poco adatto ai bambini’

"Le figure istituzionali ci chiedono sempre e solo di tacere, ma noi genitori siamo stanchi di restare inascoltati". La lettera

""Parcheggiatori di figli". "Genitori dalla lamentela facile". "Cosa li fate mangiare a fare a scuola? Teneteveli a casa invece di farli stare in classe fino alle 16". Così, in questi ultimi giorni, sui social e non solo, sono stati etichettati i genitori dei bambini che frequentano il tempo pieno, come se avere esigenze di lavoro o personali fosse una scelta e non una necessità. E anche se fosse una scelta, dove sta il problema?

Il silenzio imposto e il diritto di essere ascoltati

La cosa peggiore è il silenzio. Quando intervengono le figure istituzionali, ci chiedono sempre e solo di tacere, per evitare che Comune e scuole, ormai diventate aziende di produzione di massa e non più “vivai” culturali per i nostri bambini, subiscano danni d’immagine.

«Si diffida chiunque dalla diffusione di ulteriori notizie false e non corrispondenti alla realtà» – ha dichiarato l’assessore Anna Briante, in risposta al polverone sollevato nei giorni scorsi. E io mi chiedo: ma siamo davvero arrivati a questo punto? Come si può intimare il silenzio a dei liberi cittadini?

Noi genitori siamo stanchi di restare inascoltati.

Il caso del De Amicis

Quanto accaduto nei giorni scorsi alla scuola “De Amicis” di Reggio Calabria è solo la punta di un iceberg, che riguarda molte scuole cittadine dotate del servizio mensa pubblico. Un servizio che, da anni, si paga a peso d’oro e che dimentica troppo spesso che a mangiare sono bambini.

Il pollo crudo servito di recente può essere un’evenienza, ma non dovrebbe mai capitare.

Chi era preposto al controllo della cottura come ha potuto far arrivare a scuola carne cruda, notoriamente pericolosa per la salute?

Se le insegnanti del De Amicis non avessero segnalato il problema, i bambini avrebbero mangiato quel pollo, oppure sarebbero rimasti a digiuno. E il fatto che il giorno successivo i NAS non abbiano riscontrato irregolarità non smentisce la notizia del giorno precedente, come invece l’assessore lascia intendere parlando di “notizie non veritiere”.

È evidente che la ditta responsabile della mensa si sia comportata in modo impeccabile durante l’ispezione, ma quando i riflettori si spegneranno tutto tornerà come prima.

Segnalazioni ignorate e menù discutibili

Il Comune, tramite l’assessore, ha dichiarato che non sono mai arrivate segnalazioni da genitori o docenti. Peccato che non sia così. Molti hanno smesso di segnalare per esasperazione, perché è come combattere contro i mulini a vento.

Basta guardare i menù per capire che qualcosa non va, nonostante le rassicurazioni sul fatto che siano stati stilati da un nutrizionista.

E allora mi chiedo: quale nutrizionista può ritenere un secondo completo un piatto di insalata con formaggio spalmabile? O considerare un insaccato una fonte proteica adeguata per dei bambini?

O ancora, proporre provolone e carote come pasto equilibrato?

In quelle mense non mangiano adulti a dieta, ma bambini. E dopo i primi piatti, solo un paio di volte a settimana vengono serviti carne o pesce, mentre spesso i secondi sono formaggi o insaccati.

Il diritto di parlare e di pretendere rispetto

Noi genitori, spesso offesi, derisi e bistrattati da chi ci etichetta come “parcheggiatori di bambini”, sappiamo bene cos’è una mensa scolastica e non pretendiamo piatti gourmet. Ma i 100 euro al mese che spendiamo per i pasti dei nostri figli non sono bruscolini. Abbiamo il diritto di segnalare disservizi e di rivolgerci alla stampa se le nostre voci restano inascoltate, perché ci sono bambini che pagano 5 euro a pasto e mangiano solo pane, acqua e un po’ di pasta. E questo è irrispettoso verso le famiglie che mantengono il servizio mensa.

Non omertà, ma responsabilità

Quando accadono episodi come quello del De Amicis, bisognerebbe fare un passo indietro, chiedere scusa e capire come migliorare il servizio. E invece la colpa viene riversata sui genitori, o su chi, avendo un ruolo pubblico, ne dà voce, come se l’omertà fosse l’unica strada da seguire“.