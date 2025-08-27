Giustizia, Delmastro in Calabria: ’10mila posti in più e carceri più umane, lo Stato non arretra’

«Nella prossima primavera si inizieranno a vedere i primi padiglioni del piano carceri, finanziato con 750 milioni di euro, attraverso i quali recupereremo i 10mila posti detentivi che mancano da 50 anni in Italia. Mai più svuotacarceri».

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, parlando con i giornalisti a margine di una visita nel carcere di Catanzaro, dove ha incontrato la polizia penitenziaria e i sindacati, insieme al sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro.

Piano carceri e sicurezza

Delmastro ha ribadito che «non c’è spazio per uno svuotacarceri», perché la priorità resta la sicurezza del Paese e la tutela delle vittime dei reati.

«Faremo un piano carceri, già finanziato con 750 milioni, con la nomina di un commissario all’edilizia penitenziaria per attuare velocemente queste misure e per avere carceri più umane», ha spiegato.

Le assunzioni nella polizia penitenziaria

Durante l’incontro, sono state illustrate al sottosegretario le criticità del carcere di Catanzaro, in particolare le carenze infrastrutturali e di organico.

Delmastro ha ricordato i dati sulle nuove assunzioni:

oltre 10.700 unità già finanziate ;

; il 185° corso allievi con 2.568 posti in corso;

con in corso; un nuovo bando per 649 allievi agenti già firmato;

già firmato; la riduzione della durata dei corsi di formazione a 4 mesi, per aumentarne la frequenza annuale.

«Se tutti i sottosegretari che mi hanno preceduto avessero fatto come me – ha aggiunto – oggi parleremmo di sovraffollamento di polizia penitenziaria e non di detenuti. Lo Stato non arretra più in termini di sicurezza».

Detenuti psichiatrici

Sul tema dei detenuti psichiatrici negli istituti penitenziari, Delmastro ha chiarito che si tratta di una questione da affrontare insieme alle Regioni, competenti in materia di sanità penitenziaria.

