Elezioni Calabria: Mancuso capolista Lega a Catanzaro. I NOMI dei candidati
Mormile: “Una lista forte ed esperta per sostenere Occhiuto e la Lega nelle regionali del 5 e 6 ottobre”
05 Settembre 2025 - 15:51 | Comunicato Stampa
Filippo Mancuso, Presidente Consiglio Regione Calabria
“La Lega ha depositato anche la lista nella circoscrizione elettorale Centro per la provincia di Catanzaro, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, a supporto di Roberto Occhiuto.
Sono otto i candidati che si misureranno in questa sfida elettorale, forti di un grande consenso già ottenuto in altre competizioni e con una significativa esperienza amministrativa alle spalle.
- Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio della Calabria e coordinatore regionale del partito, sarà il candidato capolista.
- Confermato anche il consigliere uscente della Lega Pietro Raso.
- In campo anche l’ex sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e Gianpaolo Bevilacqua, già candidato sindaco a Lamezia Terme.
- Completano la lista: Elisenia Laudari (professionista nel settore dei trasporti), Cosima Teresa Miletta (insegnante con esperienza nel mondo della scuola), Silvia Parente (consulente aziendale) e Maria Teresa Stirparo (già assessore comunale a Cutro).
Così in una nota il coordinatore provinciale della Lega a Catanzaro, Mario Amedeo Mormile.