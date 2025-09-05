City Now

Elezioni Calabria: Mancuso capolista Lega a Catanzaro. I NOMI dei candidati 

Mormile: “Una lista forte ed esperta per sostenere Occhiuto e la Lega nelle regionali del 5 e 6 ottobre”

05 Settembre 2025 - 15:51 | Comunicato Stampa

Filippo Mancuso Presidente Consiglio Regione Calabria (1)

Filippo Mancuso, Presidente Consiglio Regione Calabria

“La Lega ha depositato anche la lista nella circoscrizione elettorale Centro per la provincia di Catanzaro, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, a supporto di Roberto Occhiuto.

Sono otto i candidati che si misureranno in questa sfida elettorale, forti di un grande consenso già ottenuto in altre competizioni e con una significativa esperienza amministrativa alle spalle.

  • Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio della Calabria e coordinatore regionale del partito, sarà il candidato capolista.
  • Confermato anche il consigliere uscente della Lega Pietro Raso.
  • In campo anche l’ex sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e Gianpaolo Bevilacqua, già candidato sindaco a Lamezia Terme.
  • Completano la lista: Elisenia Laudari (professionista nel settore dei trasporti), Cosima Teresa Miletta (insegnante con esperienza nel mondo della scuola), Silvia Parente (consulente aziendale) e Maria Teresa Stirparo (già assessore comunale a Cutro).

Così in una nota il coordinatore provinciale della Lega a Catanzaro, Mario Amedeo Mormile.

