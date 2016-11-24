A Catanzaro presentazione del ‘Manifesto di GOEL’

Lunedì 28 Novembre alle ore 10:30 presso la libreria Ubik sita in via Progresso, 2 a Catanzaro Lido, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Manifesto di GOEL” e dei dati di sviluppo del Gruppo in tutte le sue varie attività.

Più volte GOEL ha dichiarato che la sua missione è il cambiamento e il riscatto della Calabria. Ma le parole “riscatto” e sopratutto “cambiamento” sono spesso abusate oltre che generiche. Qual è il riscatto e il cambiamento che GOEL immagina e persegue, attraverso tutte le sue attività, per la Calabria?

Il “Manifesto di GOEL” risponde a questa domanda. Si tratta del documento politico-culturale e programmatico del Gruppo GOEL per i prossimi anni.

I dati di sviluppo di GOEL, che verranno presentati insieme al Manifesto, sono del 31 dicembre 2015. GOEL rende pubblici questi dati numerici generali che si riferiscono ad alcune delle proprie attività: CANGIARI, GOEL Bio, I Viaggi del GOEL, Campus GOEL, le comunità di accoglienza per minori, le comunità terapeutiche per persone con disturbi psichiatrici, i progetti di accoglienza dei migranti, ecc.

Presiederà la conferenza stampa il presidente del Gruppo GOEL, Vincenzo Linarello. Saranno anche presenti

Gerhard Bantel, vicepresidente del Gruppo, Manuela Sfondrini e Fabrizio Sigona direttori di GOEL, Stefano Caria, presidente di GOEL Bio, Maria Paola Sorace, presidente dell’associazione Amici di GOEL e Patrizia Jeraci, consigliere del Gruppo.