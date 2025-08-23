Continuano gli eventi del progetto “E..stiamo insieme a Catona 2025”

Eventi estate Catona 2025: serate musicali con Bee Live e Ray Band e promozioni culinarie sul lungomare

Continuano gli eventi nell’ambito del progetto “E..stiamo insieme a Catona 2025” organizzati dall’APS AGAVE che rispondono al Bando del Comune “POC_RC.3.1.E – Azioni immateriali e materiali a completamento rigenerazione waterfront ed al recupero fisico, sociale ed economico aree urbane periferiche con priorità di quelle degradate” per ex circoscrizione di Catona.

Due eventi sul lungomare di Catona

Due eventi che si realizzeranno presso il lungomare di Catona, piazzetta Domenico e Chiara.

Lunedì 25 agosto alle 22 si esibirà il gruppo musicale “BEE LIVE” : una band frizzante, talentuosa e originale – voce, chitarre, basso e percussioni – che diverte al ritmo delle più belle canzoni italiane e internazionali.

si esibirà il gruppo musicale : una band frizzante, talentuosa e originale – voce, chitarre, basso e percussioni – che diverte al ritmo delle più belle canzoni italiane e internazionali. Giovedì 28 agosto alle 22, sempre sul palco, si esibirà la “RAY BAND”, un gruppo musicale italiano composto da giovani eccellenze del panorama musicale reggino formatosi nel 2016: Mariateresa Malara / Debora Laganà (voce), Giovanni Prestinicola (chitarra e voce), Gabriele Chirico (pianoforte, tastiera e voce), Sara Calabrò (basso), Samuele Cuzzocrea / Antonino Loddo (batteria), Simone Cuzzocrea (chitarra ritmica).

Lo spirito che anima i ragazzi della Ray Band, alcuni dei quali studenti laureandi del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, è la profonda passione per la musica che si traduce in un’alta qualità delle performance musicali.

Giovani artisti protagonisti a Catona

La scelta di 2 gruppi composti da artisti giovani e giovanissimi vuole promuovere la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti, offrendo un’opportunità di espressione e valorizzando le loro capacità artistiche e la loro prospettiva. Un contributo concreto all’innovazione musicale e alla diversità culturale.

La via del Gusto: un lungomare di bontà

Gli eventi musicali si intersecano con un’altra iniziativa che trova forza nella collaborazione e nella rete che si intende sviluppare nell’impegno culturale, economico e sociale di animazione del territorio: La via del Gusto. Un lungomare di Bontà.

Per tre giorni (18 e 25 agosto e 1° settembre) sul lungomare di Catona tutti gli esercenti offriranno i loro menù con lo sconto del 10%.