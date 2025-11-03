City Now

Reggio, Falcomatà: ‘Lungomare di Catona uno straordinario circuito da cross’ – FOTO

Il lungomare di Catona si è trasformato in circuito da cross per la tappa nazionale di marecross. Falcomatà: “Già al lavoro per il 2026”

03 Novembre 2025 - 08:13 | di Redazione

lungomare catona moto cross ()

“Per un giorno, il rinnovato Lungomare di Catona si è trasformato in uno straordinario circuito da cross!”.

lungomare catona moto cross ()

Queste le parole in un post sui canali social del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che prosegue:

lungomare catona moto cross ()

“Oggi si è realizzata per la prima volta nella nostra città una tappa del campionato nazionale di marecross, organizzata dalla Sand Riders e sostenuta da Comune e Città Metropolitana. È stata l’occasione per ricordare Carmelo Ferrante, un nostro concittadino che ha da sempre lavorato per far crescere il movimento sportivo a Reggio. Un momento dall’alto valore non solo sportivo ma anche sociale e identitario”.

“Ecco perché – conclude Falcomatà – ho detto agli organizzatori che già da domani dobbiamo metterci al lavoro per l’edizione 2026, perché è anche grazie a questi eventi, che attraggono molti partecipanti da fuori regione, che la nostra città può crescere”.

lungomare catona moto cross ()

