Reggio, Falcomatà: ‘Lungomare di Catona uno straordinario circuito da cross’ – FOTO

Queste le parole in un post sui canali social del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che prosegue:

“Oggi si è realizzata per la prima volta nella nostra città una tappa del campionato nazionale di marecross, organizzata dalla Sand Riders e sostenuta da Comune e Città Metropolitana. È stata l’occasione per ricordare Carmelo Ferrante, un nostro concittadino che ha da sempre lavorato per far crescere il movimento sportivo a Reggio. Un momento dall’alto valore non solo sportivo ma anche sociale e identitario”.