Centro congressi a Reggio? Versace propone il Museo del Mare. E su Pentimele: ‘Parliamone…’

Idea centro congressi a Pentimele. Gran parte della città ha sposato la proposta di un polo congressuale con annesso albergo nell’area dell’ex fiera agrumaria al posto di un parco urbano ludico sportivo.

Reggio Calabria ha grandi potenzialità per poter emergere nei prossimi anni nel settore del turismo congressuale e l’idea di un altro parco sportivo non piace a Camera di Commercio, Confindustria, Confesercenti, CNA, oltre a moltissimi imprenditori e rappresentanti delle aziende del territorio.

Abbiamo chiesto, nel corso dell’ultima puntata di Live Break, al sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace se è ipotizzabile un cambio di rotta sull’area di Pentimele:

“Sono assolutamente d’accordo con chi parla di un turismo congressuale, sono un pò meno d’accordo quando si parla di turismo fieristico. Noi non abbiamo ancora un tessuto sociale per poter ospitare grandi fiere. Basta vedere la Fiera fatta a Catanzaro Lido, la risposta non è stata positiva”.

Versace è convinto dunque che si possa puntare su un turismo congressuale in città.

“Quanto all’area di Pentimele, a mio avviso non può essere cambiata la destinazione del finanziamento avuto per il parco urbano perchè è specifico sull’idea progettuale. Ci sarebbe qualche problema e bisognerebbe approfondire bene con i tecnici prima di decidere di lasciare danni a chi verrà a governare dopo”.

C’è poi una controproposta del sindaco della Metro City Carmelo Versace su un eventuale polo congressuale in centro città.

“Il Museo del Mare risponde all’esigenza che molti richiedono rispetto al centro congressi – continua il sindaco Versace – Potrebbe essere una risposta alla domanda che CityNow fa bene a rivolgere alla città. E’ importante aprire una discussione in città. Anche il sottoscritto insieme al consigliere Neri in VI Commissione ha scritto una nota rivolta al sindaco Battaglia e al vice sindaco Brunetti invitandoli a discutere su questo tema e lo approfondiremo nei prossimi giorni. Ma ci sono già due o tre iniziative in città progettuali che vanno verso questa direzione. Oggi non so fino a che punto si possa veramente tornare indietro e annullare il progetto in corso su Pentimele“.

Il sindaco Versace sostiene che non si possa tornare indietro per intraprendere un nuovo percorso progettuale ma lascia una possibilità.

