Laurea honoris causa al Cardinale Gianfranco Ravasi
Giovedì 7 settembre in Aula Magna l'Ateneo reggino conferisce la laurea in Giurisprudenza al Presidente del Pontificio consiglio della cultura
05 Settembre 2017 - 10:44 | di Vincenzo Comi
Giovedì 7 settembre alle ore 11.00, in Aula Magna “Antonio Quistelli”, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria conferisce la laurea honoris causa in Giurisprudenza al Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio consiglio della cultura.
Persona dall’elevato spessore culturale ed umano, il Cardinale Gianfranco Ravasi è autore di oltre 150 saggi scientifici, in alcuni dei quali si rafforzano le teorie giuridiche della solidarietà e dell’eguaglianza alla base dei principi generali della nostra Costituzione.
Per il Cardinale Ravasi si tratta di un ritorno in Ateneo, dopo la partecipazione al convegno “Ambiente ed ecologia del cibo” dello scorso ottobre.
Il programma prevede i saluti iniziali dei promotori del conferimento: Gaetano Manfredi, Presidente della Conferenza dei Rettori (CRUI) e Pasquale Catanoso, Rettore della Mediterranea con a seguire Stefano Paleari, Presidente di Human Technopole.
La Laudatio sarà tenuta da Ivano Dionigi, Presidente di Alma Laurea.
Dopo la Lectio magistralis del Cardinale Ravasi su “Diritto, religione, società”, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli consegnerà al Cardinale Ravasi la pergamena della Laurea in Giurisprudenza.
Conclude la manifestazione Marco Minniti, Ministro degli interno.
La partecipazione è su invito
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Ateneo.
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