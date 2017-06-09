Cerimonia di consegna borsa di studio biomedicina promossa dal liceo da Vinci e dall’Ordine dei Medici R.C.

Si terrà sabato 10 giugno alle ore 17,30, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna di 22 borse di studio attribuite agli alunni del liceo, distintisi per merito nel percorso sperimentale nazionale di biomedicina attivato dal liceo scientifico Leonardo da Vinci, grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria. Insieme al dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, al Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria, dott. Pasquale Veneziano, al dott. Domenico Tromba, referente per la componente medica del percorso di biomedicina, interverranno docenti, alunni, genitori, esperti medici coinvolti nella docenza, oltre che autorità varie. Modererà e coordinerà il dott. Paolo Toscano capo servizio della Gazzetta del Sud.

Il percorso di biomedicina del liceo da Vinci

Il percorso attivato da un quinquennio, è inserito tra le buone pratiche a livello Nazionale, ha coinvolto 1000 studenti ed ha previsto l’introduzione, nel piano di studio liceale, della disciplina: Biologia con curvatura biomedica sperimentale; si è sviluppato settimanalmente e ha avuto quali formatori docenti di biologia dell’Istituto ed esperti medici. Ambienti di apprendimento sono stati oltre il laboratorio di scienze dell’Istituto, l’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria ed altre strutture sanitarie della città. Nell’ambito di tale accordo il liceo, oltre a pianificarne l’articolazione didattica e formativa del corso, ne ha monitorato l’attuazione e la valutazione dei risultati specifici e d’impatto con relative ricadute sugli apprendimenti degli alunni.

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L’Ordine dei Medici di Reggio Calabria ha garantito gli esperti medici a titolo gratuito, rinunciando a qualsivoglia forma di compenso e devolvendo lo stesso, per l’istituzionalizzazione di Borse di Studio consegnate, nel corso della cerimonia, agli studenti che, nelle verifiche intermedie e finali, si sono classificati i primi in graduatoria.

La sperimentazione nazionale

La cerimonia sarà un’occasione per condividere i successi del percorso “Biologia con curvatura biomedica”, divenuto nazionale attraverso un Accordo Quadro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri.

La sperimentazione nazionale, coordinata dal liceo da Vinci di Reggio Calabria, coinvolgerà venti licei scientifici e altrettanti Ordini dei Medici provinciali, rappresentativi di tutte le aree geografiche del Paese, individuati tramite bando ministeriale ; gli stessi, sperimenteranno il modello ideato e sviluppato da sette anni dal liceo scientifico ”Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, d’intesa con l’Ordine dei Medici della stessa Provincia. Se alla fine di tale periodo gli esiti del percorso nazionale saranno paragonabili a quelli rilevati presso il liceo reggino, il percorso potrà diventare di ordinamento per i licei scientifici e sarà corsia preferenziale per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia.