Si terrà sabato 5 marzo, presso il Cineteatro Odeon alle ore 9.30, la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Cinzia Richichi”, iniziativa a scopo benefico promossa dalla FIDAPA RC MORGANA, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro, già giunta alla VIII edizione.

Il tema proposto quest’anno ai giovani partecipanti (studenti di ogni ordine e grado delle scuole di Reggio Calabria e Provincia) è stato “ IL VALORE DEL PERDONO, PER UNA COESISTENZA UMANA SOSTENIBILE ”: gli studenti, dopo aver riflettuto sulla tematica proposta, si sono cimentati in vere e proprie video-interviste a loro coetanei, che sono state attentamente valutate dalla giuria, presieduta dalla dott.ssa Irene Tripodi, Presidente Borsa di studio “Cinzia Richichi” e past president Fidapa Morgana.

La manifestazione, che vedrà in apertura l’esibizione del maestro Sergio Puzzanghera al pianoforte e del Maestro Adolfo Zagari alla fisarmonica, si inserisce nella celebrazione della giornata della donna, ricordando di anno in anno il nobile gesto di una giovane mamma, Cinzia Richichi, che ha sacrificato la propria vita nel disperato tentativo di salvare la propria figlioletta in quell’episodio passato alla cronaca come “Strage del Quiper”. Cerimoniera per la Fidapa Rc Morgana è l’Avv. Maria Rosaria Pensabene, responsabile per le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa è l’Avv. Manuela Porpiglia.