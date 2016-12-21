A Cerisano ‘Natale nelle Serre’ un programma ricco di eventi

CERISANO (CS) – L’amministrazione guidata dal Sindaco Lucio Di Gioia ha scelto per quest’anno come leitmotiv “Natale nelle Serre” per presentare il ricco programma di eventi e iniziative che allieteranno i giorni di festa del borgo di Cerisano. L’accensione del gigantesco albero in Piazza Zupi e la consegna dei doni ai bambini con l’Arrivo di Babbo Natale ha ufficialmente inaugurato il cartellone di eventi.

Domani, giovedì 22 Dicembre, si terrà la “Festa di Natale” a PAalazzo Sersale a partire dalla 22.30. Venerdì 23 alla Casa delle Culture, alle 17.00, sarà proiettato il film “Il Piccolo Lord”. Lunedì 26, giorno di Santo Stefano, la Confraternita del Rosario, inaugurerà a Villa Zupi il Presepe Vivente, “La storia della salvezza dall’Annunciazione alla Nascita”. Sarà possibile visitare il Presepe Vivente dalle 17.00 alle 20.00. Le successive rappresentazioni si terranno Domenica 1 Gennaio e Venerdì 6 Gennaio, dove sarà consegnato il premio “Presepe in Casa – Tonino Greco”. Martedì 27 Gennaio la Confraternita del Rosario, nella Chiesa di San Domenico organizzerà alle ore 21.00 “La Tombolata di Genu”, una serata di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto all’AIRC.

Venerdì 30, ancora spazio ai bambini con la proiezione, sempre alla Casa delle Culture alle 17.00 del film d’animazione “Frozen, il Regno di Ghiaccio”. L’ultimo appuntamento con “Un film sotto l’Albero” è per il 4 Gennaio con “Gli Aristogatti”. Lunedì 2 Gennaio, presso la Parrocchia di San Lorenzo Martire, i bimbi dell’Oratorio si esibiranno in “C’è di più … è nato Gesù”. Giovedì 5 arriverà la Befana Solidale, con la distribuzione delle calze della Befana all’Istituto “Suore della Divina Provvidenza” di Cosenza.

Sempre mercoledì 6 Gennaio nella Chiesa del Carmine alle 18.00 si terrà il concerto della Banda Musicale “Città di Cerisano”, diretta dal Maestro Renato Greco. Sabato 7 Gennaio, a conclusione del ricco programma di eventi, in Piazza Zupi a partire dalle 17.30, musica, stand gastronomici, mercatini e preparazione della tradizionale “Quadara”, che sarà servita agli ospiti domenica 8 Gennaio dalle 17.30, sempre in Piazza Zupi, in compagnia dei “Strinari di Cerisano”.