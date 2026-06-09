Cessione Reggina: Matt Rizzetta ufficializza l’interruzione della trattativa

Ci aveva creduto fino all’ultimo Matt Rizzetta, convinto di chiudere in maniera positiva l’interminabile trattativa portata avanti con il patron Ballarino. Più di qualcosa, invece, l’avevamo intuita durante un percorso che appariva più lungo del previsto e quella brusca frenata di qualche giorno addietro che lasciava presagire nulla di buono.

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Solo dopo la notizia lanciata da Alfredo Pedullà, di un altro tavolo aperto con la cordata rappresentata da Claudio Lotito, l’imprenditore italoamericano ha capito che ogni discorso si sarebbe chiuso in maniera definitiva e che quella famosa contabilità richiesta da settimane non sarebbe mai arrivata. E’ stato lui stesso ad annunciare la chiusura definitiva. Questo il post su Instagram: “Oggi troppo deluso per parlare e non voglio rischiare andando oltre“. Adesso si attendono notizie sull’altro fronte, ben consapevoli che bisogna fare in fretta.