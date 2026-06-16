Cessione Reggina: se Ballarino non ha risposto a Rizzetta, con il gruppo Lotito è questione di ore?

Dopo settimane di attesa, rilanci, colpi di scena e continui cambi di scenario, è arrivata una notizia ufficiale. Matt Rizzetta ha comunicato l’interruzione della trattativa per l’acquisizione della Reggina.

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Un annuncio che, per chi ha seguito l’evolversi della vicenda, non rappresenta una sorpresa assoluta. L’incontro in terra catanese con Nino Ballarino non era stato programmato né voluto dall’imprenditore siciliano. E il silenzio delle ore successive aveva già dato un segnale abbastanza chiaro. A distanza di due giorni, infatti, non erano arrivate comunicazioni né aperture. Una mancata risposta che ha di fatto portato Rizzetta a prendere atto della situazione e a chiudere il tavolo.

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Adesso l’attenzione si sposta sull’altro fronte. Quello legato al gruppo che viene identificato con Claudio Lotito, in attesa di conoscere nomi, ruoli e dettagli dell’operazione. La trattativa sarebbe emersa pubblicamente solo negli ultimi giorni dopo un incontro romano, ma il percorso avviato da tempo. La chiusura del dialogo con Rizzetta potrebbe quindi aprire definitivamente la strada a questa seconda opzione che poi, probabilmente, nella testa di Ballarino è stata sempre la prima.

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A questo punto, la sensazione è che possano essere decisive addirittura le prossime ore. L’ambiente amaranto attende. Dopo settimane di parole, ipotesi e silenzi, adesso è il momento dei fatti. E soprattutto serve capire chi guiderà la Reggina nella fase più delicata: quella della programmazione della prossima stagione.