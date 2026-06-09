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Cessione Reggina, trattativa interrotta: la delusione di Matt Rizzetta in un post

Adesso le attenzioni si spostano sulla cordata rappresentata da Claudio Lotito

09 Giugno 2026 - 14:49 | Redazione

Matt Rizzetta

Dalla firma imminente, alla frenata per poi arrivare alla rottura definitiva. Si ferma la trattativa tra Matt Rizzetta e l’attuale patron della Reggina Nino Ballarino. L’ottimismo dei giorni scorsi si è trasformato in pessimismo nelle ultime ore fino alla notizia di un altro tavolo aperto tra l’imprenditore catanese e il gruppo rappresentato da Claudio Lotito. Matt Rizzetta ha fatto una breve storia su Instagram: “Oggi troppo deluso per parlare e non voglio rischiare andando oltre“.

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