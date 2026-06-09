Cessione Reggina: i motivi della frenata riguardo la trattativa con Rizzetta

E intanto il tempo passa e la tifoseria aspetta...

La notizia del blocco della trattativa che oggi impedisce di arrivare alla firma del preliminare, l’abbiamo lanciata questa mattina, inserendo le possibili cause. L’ulteriore conferma arriva da un post di Alfredo Pedullà che scrive: “Il gruppo rappresentato da Rizzetta non ha ricevuto ieri la contabilità dal club malgrado accordi presi e le intese verbali raggiunte. La contabilità, passaggio essenziale per firmare il preaccordo. L’attuale proprietà ha chiesto altre 24h di tempo, situazione che ha creato nervosismo e fibrillazione”.