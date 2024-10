Cevoli: ‘La Reggina può vincere il campionato. Toscano ottimo tecnico’

Una stagione comunque di livello quella condotta sulla panchina della Reggina nella passata stagione. Con l’imprevista interruzione causa esonero a vantaggio di Drago, per poi rientrare e portare la squadra amaranto ai play off. Roberto Cevoli oggi è alla finestra in attesa della chiamata giusta, intanto osserva con attenzione quello che succede nei tre gironi di serie C e parla ovviamente anche di Reggina ai microfoni di TuttoC.com:

“Credo che la Reggina abbia la possibilità di vincere questo campionato. E’ allenata da un ottimo tecnico, vincere non è mai facile ma deve comunque riuscire ad arrivare più in alto possibile, le ambizioni non mancano. Come non mancano le aspettative sulle squadra, non solo da parte di una città intera ma anche da parte di una proprietà che ha saputo lavorare bene.

E’ una Serie C che si è alzata di livello, in tutti e tre i gironi ci sono molte piazze di prestigio, valore e storia che danno un appeal molto diverso alla categoria: non sembra nemmeno una terza serie professionistica. Il campionato mi sembra abbia sempre più ambizioni, e di conseguenza anche i dati abbonati più volte citati dalla Lega Pro sono aumentati: il seguito maggiore c’è”.

