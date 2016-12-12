ChangingPA: la Pubblica Amministrazione digitale
Il 13 dicembre a Reggio Calabria si discute di PA nativa digitale con il commissario per l'Agenda digitale Diego Piacentini, ospite per la prima volta
12 Dicembre 2016 - 13:35 | di Federica Geria
Martedì 13 dicembre alle ore 11, nella Sala ‘Giuditta Levato’ del Consiglio regionale della Calabria, si terrà l’incontro/dibattito ‘ChangingPA: come realizzare una Pubblica Amministrazione nativa digitale’ organizzato dall’associazione P4C – Prepare for Change con il supporto del ForumPA e con il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), del Consiglio regionale della Calabria e delle città di Reggio Calabria e Messina.
La giornata di lavoro offrirà spunti di riflessione e approfondimento riguardo le opportunità offerte dal digitale per i dipendenti della pubblica amministrazione, gli studenti e il mondo della ricerca, i professionisti, le imprese e le startup innovative. Nel corso dell’evento, tra le altre cose, Reggio avrà il piacere di ospitare per la prima volta il neo Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale nazionale, Diego Piacentini.
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