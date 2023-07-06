Chi è Marco Quaranta (Guild Capital), l’acquirente indicato nel 2023 per la Reggina
Il CEO di Guild Capital, indicato come acquirente della Reggina nel luglio 2023, ha lavorato negli ultimi 20 anni nell'investment banking
06 Luglio 2023 - 10:33 | di Redazione
La Guild Capital, con sede a Londra, è costituita da una piccola ed efficiente rete di gestori patrimoniali specializzati, consulenti, sponsor tecnologici e imprenditori.
CEO & FounderCEO, dal 2014, il dr. Marco Quaranta, indicato nel luglio 2023 come nuovo acquirente della Reggina.
L’azienda inglese è guidata da un team di professionisti noti per il loro acume negli investimenti, competenza nei servizi finanziari, vasta rete di relazioni globali e capacità di eseguire transazioni complesse nei servizi finanziari dinamici e altamente regolamentati settore.
Marco Quaranta è un esperto professionista finanziario che ha lavorato nell’investment banking negli ultimi 20 anni e ha una solida esperienza nella strutturazione di soluzioni di investimento e operazioni di private equity nel mercato italiano.
Specializzato in Corporate Finance Origination, Private Equity, DCM, M&A, Credit, Quaranta ha lavorato con un’ampia gamma di clienti per investimenti diretti, co-investimenti, collocamenti privati, fusioni e acquisizioni, finanziamenti basati su attività – esperienza in oltre 50 transazioni in Europa e negli Stati Uniti che coinvolgono società, private equity, hedge fund, fondi pensione e sovrani Agenzie.
Come è andata
Il 20 luglio 2023 la Reggina è stata ceduta al 100% a Manuele Ilari. Nel giugno 2026 il club è stato acquistato da Claudio Lotito.
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