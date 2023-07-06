Chi è Marco Quaranta (Guild Capital), l’acquirente indicato nel 2023 per la Reggina

La Guild Capital, con sede a Londra, è costituita da una piccola ed efficiente rete di gestori patrimoniali specializzati, consulenti, sponsor tecnologici e imprenditori.

CEO & FounderCEO, dal 2014, il dr. Marco Quaranta, indicato nel luglio 2023 come nuovo acquirente della Reggina.

L’azienda inglese è guidata da un team di professionisti noti per il loro acume negli investimenti, competenza nei servizi finanziari, vasta rete di relazioni globali e capacità di eseguire transazioni complesse nei servizi finanziari dinamici e altamente regolamentati settore.

Marco Quaranta è un esperto professionista finanziario che ha lavorato nell’investment banking negli ultimi 20 anni e ha una solida esperienza nella strutturazione di soluzioni di investimento e operazioni di private equity nel mercato italiano.

Specializzato in Corporate Finance Origination, Private Equity, DCM, M&A, Credit, Quaranta ha lavorato con un’ampia gamma di clienti per investimenti diretti, co-investimenti, collocamenti privati, fusioni e acquisizioni, finanziamenti basati su attività – esperienza in oltre 50 transazioni in Europa e negli Stati Uniti che coinvolgono società, private equity, hedge fund, fondi pensione e sovrani Agenzie.

Come è andata

Il 20 luglio 2023 la Reggina è stata ceduta al 100% a Manuele Ilari. Nel giugno 2026 il club è stato acquistato da Claudio Lotito.