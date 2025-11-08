4 Ristoranti a Reggio, Borghese affascinato. Ecco chi ha vinto la sfida sullo Stretto

La sfida reggina di 4 Ristoranti ha il suo vincitore. A conquistare Alessandro Borghese è stato il Royal Reef, ristorante affacciato sullo Stretto, a pochi passi dal tempietto, in uno degli scorci più suggestivi del lungomare Falcomatà. La location sul mare, unita alla proposta gastronomica e all’identità legata al territorio, ha inciso sulla classifica finale, portando il Royal Reef al primo posto della puntata girata in città.

In gara c’erano quattro locali: Royal Reef, Casual, Timo e Lisca Bianca. Proposte diverse, modi differenti di raccontare la cucina reggina, tra tradizione, mare e visione contemporanea.

La troupe ha chiuso, dunque, la sua esperienza a Reggio Calabria, lasciando un clima di entusiasmo e curiosità. Non è ancora stato svelato nulla sugli altri ristoratori in gara, sui voti e sui piatti valutati. Come sempre, si dovrà attendere fino alla messa in onda ufficiale.

La puntata dedicata alla città dello Stretto dovrebbe essere trasmessa nel mese di gennaio. Sarà l’occasione per vedere l’intera classifica, i giudizi dello chef e scoprire così i piatti e i prodotti che hanno conquistato Borghese, contribuendo al suo racconto entusiasta su Reggio.

Nel frattempo, il risultato ha già scatenato commenti e felicitazioni. Dalla redazione di CityNow un sincero augurio ai titolari e a tutto lo staff del Royal Reef per il traguardo ottenuto ed a tutti i ristoratori in gara per aver rappresentato al meglio la città.

Adesso non resta che aspettare la puntata e rivivere, sul piccolo schermo, il percorso che ha portato Borghese a innamorarsi — ancora una volta — del mare, del cibo e dell’accoglienza reggina.