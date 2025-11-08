4 Ristoranti, si conclude l’avventura reggina di Borghese: il verdetto finale nel Salone dei Lampadari

Ultimo atto della tappa reggina di 4 Ristoranti. Alessandro Borghese ha concluso la sua esperienza in città nella sede istituzionale più rappresentativa, Palazzo San Giorgio, accolto dal sindaco Giuseppe Falcomatà. L’incontro si è svolto nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà”, dove lo chef ha registrato il verdetto finale della puntata dedicata alla cucina reggina.

Il primo cittadino ha condiviso l’incontro sui social, ringraziando Borghese per l’attenzione e le parole dedicate alla città:

“Ringrazio Alessandro Borghese per le bellissime parole che ha rivolto nei confronti della città. E grazie anche a Sky che ancora una volta, dopo la bellissima esperienza di Calciomercato L’Originale, ha scelto Reggio Calabria per una delle sue produzioni più seguite”.

Leggi anche

Falcomatà ha raccontato anche un aneddoto nato durante la conversazione con lo chef:

“Ho scoperto che siamo “nati” insieme: esattamente quando io ho iniziato a fare il sindaco, lui ha iniziato a fare Quattro Ristoranti. A lui si è imbiancato il pizzetto e a me i capelli”.

Tono scherzoso anche nel finale del messaggio, con una battuta che ha subito catturato l’attenzione:

“Abbiamo ufficializzato la sua candidatura a sindaco della città, anche perché Alessandro è l’unico in Italia il cui voto può “confermare o ribaltare completamente la situazione””.

Leggi anche

La visita di Borghese, tra luoghi iconici, musei e cucina locale, ha acceso i riflettori sulla città per tutta la settimana. Selfie con i cittadini, post dedicati al lungomare, ai Bronzi e ai sapori dello Stretto hanno accompagnato le riprese, creando entusiasmo e aspettative sul risultato finale.

Ora l’attesa passa dalla città agli schermi: quale ristorante reggino avrà convinto chef Borghese? Il responso è custodito nei saloni storici del Comune. Presto toccherà a una platea nazionale scoprirlo.