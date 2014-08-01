Chiara e Martina Scarpari in Crimea al Festival “New Wave Junior 2014”

Prosegue senza sosta il cammino artistico di Chiara e Martina Scarpari. A pochi mesi dalla favolosa esperienza su Rai Uno a “TI LASCIO UNA CANZONE” le gemelle calabresi saranno protagoniste al Festival internazionale “NEW WAVE JUNIOR 2014” in Crimea dal 16 al 18 agosto 2014. Non si ferma l’ascesa delle talentuose sorelle quattordicenni che hanno da pochissimi giorni inciso il loro primo singolo “SEMPRE INSIEME” prodotto dall’etichetta Mac Rey International e distribuito dal 18 luglio 2014 su tutte le piattaforme digitalil cui videoclip è stato girato sul litorale romano con la regia di Massimiliano Gordiani. Chiara e Martina saranno dunque chiamate a rappresentare l’Italia in un grande evento a vocazione internazionale a cui parteciperanno giovani cantanti da 17 differenti Paesi. L’emozione per il raggiungimento del prestigioso traguardo è evidente nelle prime dichiarazioni delle gemelle appena avuta l’ufficialità della loro presenza in Crimea: «Siamo senza parole – hanno dichiarato Chiara e Martina – in pochi mesi stiamo vivendo delle sensazioni che mai avremmo pensato di provare. Dopo “Ti Lascio una Canzone” e il risultato ottenuto con il terzo posto su Rai Uno, adesso ci ritroviamo davanti ad una nuova straordinaria sfida all’estero all’interno di un prestigioso contesto internazionale. Non ci sembra ancora vero che tra qualche giorno saremo in Crimea a misurarci con ragazzi e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo». «Questa sarà un’altra prova che dovranno sostenere le nostre figlie, una prova che comporterà una certa responsabilità perché le gemelle sono state scelte a rappresentare l’Italia all’estero, in Crimea. Siamo emozionati, come genitori e come cittadini perché Chiara e Martina dovranno difendere i colori della nostra bandiera con tutta la grinta e la passione che finora hanno dimostrato di avere nella musica» è il commento del padre delle gemelle Rocco Scarpari. Come tutti gli altri partecipanti al Festival, anche le sorelle Scarpari dovranno essere puntualmente presenti a Yalta già il 6 agosto per lo svolgimento di tutti i dettagli organizzativi. Chiara e Martina hanno iniziato a studiare canto a 10 anni e vantano nel proprio curriculum diverse esibizioni ad eventi nazionali e partecipazioni a festival canori.

Il percorso a Ti lascio una canzone

Le soddisfazioni maggiori arrivano tra dicembre 2013 e gennaio 2014, quando superano brillantemente le selezioni di “TI LASCIO UNA CANZONE”. Chiara e Martina debuttano sabato 8 marzo 2014 in prima serata su RAI 1 e vincono la 5^ puntata del programma, con il brano Pensieri e Parole di Lucio Battisti.

Si ripetono una settimana dopo vincendo anche la 6^ puntata, sabato 15 marzo, con il brano Eternità dei Camaleonti. Si esibiscono in tutte le successive puntate con altri brani italiani di successo, colonne sonore di musical e revival della musica Dance anni ‘70/’80, con spezzoni di varietà e parti recitate.

Il terzo posto nella finale

Si piazzano al 3° posto assoluto, il 19 aprile 2014, nella finale della 7^ Edizione di TI LASCIO UNA CANZONE, con il brano Pensieri e Parole di Lucio Battisti.

Confermano il 3° posto nella “Finale delle finali” il 26 aprile 2014, la coppa campioni dei brani e dei cantanti finalisti di tutte le sette edizioni precedenti del talent di RAI 1, con il brano “Amor Mio” di Mina. Finito l’impegno con il programma di Rai1, Chiara e Martina, grazie al grande successo riscosso, vengono richieste per numerose esibizioni di notevole spessore, tra le quali il premio “Bellisario” andato in onda su RAI2 il 27 giugno.

I prossimi appuntamenti dal vivo

Chiara e Martina parteciperanno ad altri eventi e manifestazioni live già in calendario: 04 Agosto Tropea (RC) – “Una voce per lo Jonio”30 Agosto Palmi (RC) – “Festa della Varia” ospiti dell’artista israeliana Noa31 Agosto Palmi (RC) – “Festa della Varia” ospiti di Alex Britti e Bianca Atzei26 e 27 Settembre Napoli – “Premio L’altra Italia”11 Ottobre Milano – ospiti della II^ edizione premio “M.stro Franco Reitano”You Tube Official Channel https://www.youtube.com/channel/UC1SjpdtnZ3s_bzTuncvGkdwFacebook Fan Page https://www.facebook.com/pages/Chiara-e-Martina-Scarpari/295705787245639Web Site http://www.martinaechiara.it/Twitter https://twitter.com/CMScarpari