Chiara e Martina Scarpari sabato e domenica ospiti a Gulp Music

Chiara e Martina Scarpari si preparano alla prossima avventura del Junior Eurovision Song Contest e lo fanno con un imperdibile appuntamento su Rai Gulp.

Le gemelle calabresi saranno ospiti, insieme al rapper salernitano Rocco Hunt, della rubrica Gulp Music, il magazine musicale interattivo che andrà in onda su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre e canale 26 della piattaforma satellitare Tivùsat) sabato 3 ottobre alle ore 12.15 e domenica 4 ottobre alle 12.00.

Nella prossima puntata di Gulp Music verrà tracciata un’ampia panoramica sulla carriera delle gemelle Scarpari, dai primi successi fino alla vittoria di Ti lascio una canzone. Rocco Hunt presenterà i suoi video e interagirà con la community attraverso i social network mentre nello spazio live si parlerà di Justin Bieber. Infine, saranno presentati i nuovi singoli di Austin Mahone, The Kolors e One Direction.

Comincia così la marcia di avvicinamento all’evento di Sofia (Bulgaria), dove il prossimo 21 novembre le quindicenni cantanti calabresi difenderanno i colori dell’Italia nella più importante manifestazione canora europea, evento che sarà trasmesso in esclusiva per l’Italia proprio sul canale Rai Gulp.