Chiara e Martina: continua il successo di ‘una storia importante’
A poco più di un anno dall'uscita l'album 'Una storia importante' di Chiara e Martina supera quota diecimila copie, con il tour che prosegue
30 Agosto 2017 - 12:43 | di Vincenzo Comi
“Una storia importante” supera quota diecimila copie. A poco più di un anno dalla sua pubblicazione, il primo album di Chiara e Martina ha già raggiunto un traguardo davvero inaspettato. Moltissime le richieste, dall’Italia e dall’estero, che per ben due volte hanno reso necessaria una ristampa della raccolta di cover e inediti firmata dal M° Vince Tempera e prodotta da Zelda Music.
I numeri del successo dell’album
La Calabria, come prevedibile, è l’area dov’è stato distribuito il maggior numero di copie di un album che tuttavia ha riscosso un clamoroso successo anche nel resto della nazione e all’estero. Infatti tantissime sono state le richieste giunte in particolare da Australia, Stati Uniti e Russia.
Ad accompagnare la popolarità dell’album c’è anche il successo dell’omonimo tour che da pochi giorni ha fatto tappa a Palmi in una Piazza I Maggio gremitissima e in festa. Moltissimi i fan che da Corigliano, Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria hanno raggiunto il centro pianigiano per assistere al live di Chiara e Martina nel giorno di ferragosto.
Il tour e le prossime date
Uno spettacolo apprezzatissimo che non si fermerà con la fine dell’estate perché – hanno già annunciato le gemelle – proseguirà senza soluzione di continuità anche nei prossimi mesi invernali, con molte date nei teatri e negli studi televisivi d’Italia. Intanto è già stato ufficializzato il calendario dei prossimi due impegni che vedranno le gemelle cantanti protagoniste a Gioia Tauro e Cittanova, l’8 e il 16 settembre, con due nuovi, attesissimi, concerti.
Una storia, quella di Chiara e Martina, destinata quindi a diventare sempre più importante.
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