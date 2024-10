Chievo-Reggina: la probabile formazione amaranto. Toscano: ‘In campo chi sta meglio’

Per la prima volta non è stata diramata la lista dei convocati della Reggina

Toscano, sollecitato sulla possibilità di effettuare qualche cambio, ha dichiarato che in campo scenderanno gli uomini che in questo momento stanno meglio in virtù anche dei nuovi infortunati come Denis e Situm ed allora anche per questa settimana non ci sarà possibilità di ampia scelta.

REGGINA: Plizzari, Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Lafferty. All. Toscano