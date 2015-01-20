Christian Abbiati mette all’asta una moto per la Fondazione Simoncelli

Nasce da una profonda amicizia mai dimenticata un’iniziativa benefica che vede protagonista il portiere del Milan AC Christian Abbiati e la Fondazione Marco Simoncelli ONLUS. Appassionato di Harley e di motori, Christian Abbiati ha sempre considerato il Sic molto di più di un pilota vincente. E proprio per continuare a regalare alla Fondazione Simoncelli l’opportunità di perseguire i progetti tanto sognati da Marco, ha deciso di regalare una moto speciale da battere all’asta per la raccolta fondi.

Per poter realizzare la moto in breve tempo Abbiati ha coinvolto il suo meccanico di fiducia Diego Catino, che in soli dieci giorni ha rimesso a nuovo una Harley-Davidson Sportster 1200 Nightster del 2010, impreziosita dall’aerografista Enrico Mottola con grafiche dedicate al mitico SIC. Il ricavato della moto, messa all’asta sul sito Charity Stars (marcosimoncellifondazione.it – charitystars.com), sarà interamente devoluto a Casa Marco Simoncelli, centro di riabilitazione per bambini disabili istituito insieme alla Fondazione Francesca Rava onlus a San Pedro Marcoris, nella Repubblica Dominicana.

Domenica 25 gennaio, in occasione del Motor Bike Expo, Christian Abbiati consegnerà la Nightster SIC58 al miglior offerente dell’asta benefica, sul palco della rivista LowRide al Padiglione 3 (ore 16.00).