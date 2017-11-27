Iniziate a Mazzarino, in Sicilia, le riprese di Un difficile perdono, il nuovo thriller di Salvo Bonaffini con attori siciliani e calabresi

Sono iniziate le riprese del nuovo progetto per la regia di Salvo Bonaffini ‘Un difficile perdono‘ che vede come direttore della fotografia Nino Celeste e come cast artistico attori siciliani e calabresi (tra cui le nostre attrici Denise Sapia, Cettina Crupi, Donatella Pristipino) impegnate su un set di un thriller mozzafiato.

Si gira nell’entroterra della Sicilia nella città d’arte Mazzarino il nuovo progetto di Fuori dal recinto con la partecipazione di uno staff di produzione di alto livello e con la collaborazione per il trucco e parrucco di Romualdo Acquaviva.

Problemi adolescenziali che degenerano in omicidi e tanti altri messaggi in questo nuovo lavoro di Bonaffini che si avvale di persone che ci mettono passione per realizzare i propri sogni in un sud poco attento e distante alla crescita professionale di artisti locali.

Un progetto che non parla di mafia o di ndrangheta ma che si avvicina a sollevare problematiche di diversi tipo per esaltare i luoghi del nostro territorio.