Il film italiano A Ciambra, diretto da Jonas Carpignano e con protagonista un ragazzo rom di 14 anni, è stato escluso dalla lista dei nove finalisti candidati all’Oscar per il miglior film straniero. Era stato presentato al Festival di Cannes ed era uscito in alcuni cinema italiani il 31 agosto.

Il film, incentrato sull’omonima comunità rom di Gioia Tauro, era stato scelto da una commissione dell’ANICA composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori per rappresentare l’Italia agli Oscar ma non ha passato la selezione dei membri dell’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar), che hanno il compito di scegliere le cinque nomination finali. La cerimonia di premiazione degli Oscar sarà il 4 marzo a Los Angeles. L’anno scorso il film scelto per l’Italia era stato Fuocoammare, che poi non era entrato nella lista finale ma era tra i finalisti per il miglior documentario.