‘Ciao Ale’. Il cordoglio della Ludos per la scomparsa di Alessandro Caracciolo
La società si stringe attorno alla famiglia di Alessandro Caracciolo, scomparso dopo una lunga malattia. Sospese le attività sportive
05 Aprile 2018 - 13:56 | di Vincenzo Comi
La Ludos Vecchia Miniera profondamente addolorata dalla notizia, comunica che dopo una lunga malattia Alessandro Caracciolo, ci ha lasciati ed è tornato nella casa del Signore. Il presidente Minniti, tutti i soci e tesserati si stringono intorno alla famiglia del nostro amico e compagno di squadra.
Per la triste e delicata situazione, e per rispetto della sua famiglia e di quanti lo conoscevano, sono state sospese tutte le attività sportive previste per oggi e per domani. I funerali si svolgeranno domani 6/4/2018 alle ore 15:30 c/c la chiesa di San Luca evangelista.
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