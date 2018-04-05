La Ludos Vecchia Miniera profondamente addolorata dalla notizia, comunica che dopo una lunga malattia Alessandro Caracciolo, ci ha lasciati ed è tornato nella casa del Signore. Il presidente Minniti, tutti i soci e tesserati si stringono intorno alla famiglia del nostro amico e compagno di squadra.

Per la triste e delicata situazione, e per rispetto della sua famiglia e di quanti lo conoscevano, sono state sospese tutte le attività sportive previste per oggi e per domani. I funerali si svolgeranno domani 6/4/2018 alle ore 15:30 c/c la chiesa di San Luca evangelista.