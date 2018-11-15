Domenica 18 novembre alle 17 a Gallina la cerimonia dei campionati regionali UISP: maglie a 23 campioni e premi a 69 atleti e otto società sportive

Domenica 18 novembre, dalle ore 17:00, presso il ristorante “l’Arca Di Joli” sito in Gallina, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei due campionati regionali promossi dalla UISP, ovvero il campionato regionale strada UISP ed il campionato denominato “Champion UISP ed EPS”, aperto alla partecipazione di atleti degli altri enti di promozione sportiva.

Durante la cerimonia saranno consegnate le maglie di campione regionale a ben 23 atleti e saranno premiati 69 atleti ed otto Associazioni Dilettantistiche Sportive.

Presenzieranno alla cerimonia alcuni rappresentanti dello sport calabrese, ovvero il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, il delegato allo sport della città metropolitana Demetrio Marino,il delegato allo sport per la Regione Calabria Giovanni Nucera, il consigliere comunale Nicola Paris, il presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero, il Presidente regionale della UISP Giuseppe Cosimo Marra e diversi rappresentanti di altri enti di promozione sportiva.