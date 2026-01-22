Ciclone Harry e danni a Melito, chiesto lo stato di calamità naturale

Il Comune ha avviato la ricognizione dei danni, invitando cittadini, imprese e operatori economici a segnalare le criticità riscontrate

La Giunta comunale di Melito di Porto Salvo ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito dei gravi danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio comunale nei giorni scorsi.

Leggi anche

La richiesta è pervenuta durante una seduta straordinaria della Giunta, preso atto delle criticità registrate e dei danni alle infrastrutture pubbliche e private, disagi alla viabilità, allagamenti ed erosione costiera.

Con la deliberazione di Giunta, l’Amministrazione comunale intende avviare formalmente l’iter per il riconoscimento dello stato di calamità, al fine di attivare i necessari strumenti di sostegno e ottenere risorse straordinarie per fronteggiare l’emergenza e programmare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio.