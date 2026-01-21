Ciclone Harry, Cannizzaro: ‘Il Parlamento aiuterà la Calabria. Sindaci, non sarete soli’

Il maltempo che sta colpendo duramente la Calabria è stato al centro dell’intervento in Aula alla Camera dell’on. Francesco Cannizzaro, che ha voluto portare all’attenzione del Parlamento la situazione critica della regione.

Leggi anche

“Intervengo non per informare l’Aula, poiché le agenzie di cronaca hanno già riportato abbondantemente quanto sta accadendo al sud, in particolare in Calabria. Mi preme lasciare agli atti di questo Parlamento la drammaticità delle condizioni meteorologiche che stanno interessando la nostra regione. Il Parlamento deve occuparsi della situazione, assumendo un ruolo centrale per supportare il Governo nel trovare soluzioni economiche e organizzative adeguate”.

L’impegno degli amministratori locali e della Protezione Civile

L’onorevole ha poi espresso il proprio riconoscimento nei confronti degli amministratori locali.

“I nostri sindaci stanno facendo un lavoro straordinario in queste ore. A loro va il nostro ringraziamento. Non sono soli, non lo saranno nemmeno nelle settimane a venire. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Direttore della Protezione Civile Domenico Costarella hanno dimostrato grande tempestività e impegno. Con loro, troveremo le soluzioni necessarie”. Leggi anche

Cannizzaro ha ringraziato il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, per l’attivazione delle misure emergenziali, nonchè la Protezione Civile della Calabria,.

“Il Ministro ha già annunciato che proporrà all’Europa di attingere al Fondo di Solidarietà Europeo, misura fondamentale per garantire risposte rapide e concrete per le popolazioni del Sud, in particolare della Calabria”.

Con queste parole, Cannizzaro ha sollecitato l’attenzione del Parlamento e del Governo affinché le comunità calabresi possano ricevere il supporto necessario per fronteggiare l’emergenza.