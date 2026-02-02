Ciclone Harry, online la piattaforma per il ristoro dei primi danni in Calabria

Rivolta a enti pubblici, cittadini privati e titolari delle attività produttive

attiva la piattaforma online che consente a enti pubblici, cittadini privati e titolari delle attività produttive, di compilare le schede per il ristoro dei primi danni subiti dal ciclone “Harry”.

Lo rende noto il dipartimento di Protezione civile della Regione Calabria che, sul proprio sito, indica i vari passaggi da seguire. Inoltre, si legge in un comunicato, “verrà effettuata una ricognizione degli interventi di riduzione del rischio residuo e dei danni al patrimonio pubblico e privato” per “la definizione di un piano strutturato che sarà oggetto di successivi provvedimenti”.