Ciclone Harry, il sindaco di Melito Nastasi: ‘Danni importanti, priorità sicurezza dei cittadini’

“Il bilancio è purtroppo negativo, abbiamo avuto danni grossi sul litorale costiero. Buona parte del lungomare è stata portata via dal mare e ci sono a rischio anche alcuni stabilimenti balneari”, le parole di Nastasi

L’ondata di maltempo che sta colpendo la fascia jonica reggina ha avuto effetti pesanti a Melito Porto Salvo, dove il mare e il vento stanno mettendo a dura prova il territorio. Il bilancio dell’emergenza è grave, soprattutto lungo il litorale.

A fare il punto è il sindaco Tito Nastasi, che parla di una situazione complessa e in continua evoluzione.

“Il bilancio è purtroppo negativo per la mia città perché abbiamo avuto danni grossi sul litorale costiero. Buona parte del lungomare è stata portata via dal mare e ci sono a rischio anche alcuni stabilimenti balneari”. Leggi anche

Alla luce delle criticità riscontrate, il primo cittadino ha disposto la chiusura dell’intera fascia costiera, con particolare attenzione al lungomare.

“Ho deciso di chiudere tutta la fascia costiera e soprattutto la parte del lungomare, perché è lì che il mare batte più forte”.

Nelle ultime ore sono aumentati anche i rischi legati alla caduta di alberi e pali della luce.

“Stiamo monitorando la situazione per tutta la notte. Le criticità sono tante: sono caduti alberi e pali della luce. Invito tutti i cittadini a stare molto attenti e a non recarsi in zone a rischio. In questa fase è meglio restare in casa”.

Secondo le previsioni, la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore.

“Il moto ondoso non si fermerà, anzi è probabile che le onde spingano ancora più verso l’interno. Le proiezioni ci dicono che aumenteranno sia l’altezza delle onde sia l’intensità dei venti”.

Il primo cittadino ha chiarito che l’obiettivo principale dell’amministrazione è la tutela delle persone, così come rimarcato anche dal direttore della Protezione Civile:

“In questo momento la mia priorità è tutelare l’incolumità dei cittadini melitesi. Il resto lo valuteremo dopo”. Leggi anche

Per quanto riguarda le scuole, è già stata firmata l’ordinanza di chiusura.

“Per domani le scuole saranno chiuse. Se sarà necessario, faremo ordinanze anche per i giorni successivi. Dobbiamo tutelare i nostri bambini e le nostre scuole. Un giorno in più di chiusura non è un problema, l’importante è uscire da questa situazione senza conseguenze per le persone”.

L’allerta resterà alta almeno fino alle prime ore di domani.

“La situazione dovrebbe protrarsi fino quasi alle prime luci dell’alba. Domani resta l’allerta rossa, l’auspicio è che nel pomeriggio il tempo possa migliorare e si possa iniziare a uscire dall’emergenza”.

Il Comune continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo, in coordinamento con Protezione Civile e volontari presenti sul territorio.