‘Tutti al cinema’ – Nelle sale l’horror The Conjuring e Kiki, commedia sul sesso

Su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Arriva la commedia spagnola Kiki, pellicola che assicura risate giocando sul mondo del sesso. Nelle sale anche l’horror The Conjuring, sequel del film uscito nel 2013. Per la gioia di tutti i bambini (e non solo) Angry Birds, film basato sulla celeberrima app. Nelle sale anche Conspiracy con la coppia di ‘totem’ Al Pacino e Anthony Hopkins, e il film sul fuoriclasse brasiliano Pelè.

The Conjuring, il caso Enfield al cinema

THE CONJURING – IL CASO ENFIELD

Sequel del film horror soprannaturale del 2013 L’evocazione – The Conjuring, basato su un nuovo caso della coppia di ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, nuovamente interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga. I fatti narrati si svolgono nella Londra degli anni settanta, noti come il poltergeist di Enfield. Nel 1977, sei anni dopo i fatti narrati nel primo film, nel borgo londinese di Enfield, una famiglia viene sconvolta dalla manifestazione, tra le mura della propria abitazione, di apparenti presenze demoniache. Nella presunta casa infestata, nella quale oltre ai Warren indagano scettici ricercatori della Society for Psychical Research, vive una madre single divorziata, Peggy Hodgson, insieme ai suoi quattro figli: Margaret, Janet, Johnny e Billy, dall’età compresa tra i sette e i tredici anni. I poltergeistche si manifestano nell’abitazione, per oscuri motivi, prendono di mira in particolare l’undicenne Janet, che più volte vede la sua vita messa a repentaglio.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis. Orario Spettacoli: 17.30/20/22.30

ANGRY BIRDS

Film basato sul popolarissimo gioco degli Angry Birds, scaricato più di un miliardo di volte dalla sua uscita avvenuta tre anni fa. Nell’applicazione, i giocatori devono aiutare un gruppo di uccelli a distruggere dei maiali malvagi che hanno rubato le loro uova. La storia ci porta su un’isola popolata da volatili quasi tutti felici, anche se incapaci di volare. In questo paradiso, Red, un uccello con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb, sono sempre stati emarginati. Ma quando sull’isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro dimostrargli di che cosa sono capaci…

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 18/20/22

Kiki e i segreti del sesso, la commedia spagnola

KIKI E I SEGRETI DEL SESSO

Cinque divertenti storie d’amore e di bizzarre fantasie sessuali. Una donna è affetta da Dacrifilia, si eccita vedendo il partner che piange. Un’altra prova piacere quando sfiora dei soffici tessuti, Efefilia. Un uomo invece è affetto da Sonnofilia: ha strani desideri mentre la moglie dorme. Una ragazza soffre di Arpaxofilia, raggiunge l’orgasmo quando viene derubata. Chi non ha mai avuto una piccola perversione?! Una commedia divertente e provocante, campione d’incassi in Spagna, che rompe ogni tabù e garantisce un alto tasso di riaste.

Multisala Lumiere, Sala Bergman. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30

NOW YOU SEE ME 2

Sequel di Now You See Me – I maghi del crimine, film del 2013. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco,Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman, già presenti nel primo film, a cui si aggiungono Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan e Jay Chou. I Cavalieri, ricercati dall’FBI, scalpitano nella clandestinità, impazienti di poter di nuovo calcare un palcoscenico e ammaliare un vasto pubblico. L’occasione si offre al momento di denunciare il corrotto magnate della tecnologia Owen Case, ma si rivela una trappola, che li trasferisce come per “magia” a Macao, al soldo del giovane e facoltoso ex socio di Case, Walter Mabry, per recuperare un chip pericolosamente potente e guadagnare la promessa libertà. Ma dietro la tenda c’è sempre una sorpresa e dietro le sbarre c’è ancora Thaddeus Bradley, sebbene per poco…

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

Conspiracy con Al Pacino e Anthony Hopkins

CONSPIRACY

La cospirazione, pellicola di grande impatto drammatico, può essere fatta rientrare nella categoria thriller di azione ad alto tasso di suspence. Il film, diretto da Shintaro Shimosawa, vanta due attori del calibro di Anthony Hopkins e Al Pacino. Ben Cahill (Josh Duhamel) è un giovane e ambizioso avvocato che si ritrova coinvolto in un delicato intrigo di potere tra Arthur Denning (Anthony Hopkins), un corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams (Al Pacino), uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta pericolosa, l’uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30

TUTTI VOGLIONO QUALCOSA

Nuovo film di Linklater, reduce dal grande successo di Boyhood. Texas, 1980. Jake sbarca al campus dove si appresta a cominciare il suo corso di studi. Lanciatore nella squadra di baseball dell’università ha una camera in una casa affollata di compagni che pensano principalmente a godersi la vita, seducendo fanciulle, bevendo birre e ballando agghindati nei club. Integrato molto presto nel gruppo di gioiosi conviventi, Jake si innamora di Beverly, una studentessa d’arte e spettacolo che sembra ricambiarlo. Tra una scazzottata e un allenamento, Jake e compagni approfitteranno della ‘ricreazione’.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 20.20/22.30

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO

Film diretto da Matt Brown, basato sul libro di Robert Kanigel, “L’uomo che vide l’infinito – La vita breve di Srinivasa Ramanujan, genio della matematica”, racconta la vera storia di Srinivasa Ramanujan, genio indiano della matematica, completamente autodidatta. Per far conoscere al mondo la sua mente geniale, dovrà lasciarsi alle spalle la giovane e amata sposa Janaki, interpretata da Devika Bhise per intraprendere un lungo viaggio che lo porterà a Cambridge, dove forgerà un forte legame con il suo mentore, l’eccentrico professore G.H. Hardy. Sotto la guida di Hardy, il suo lavoro si evolverà in modo tale da rivoluzionare per sempre la matematica e trasformare il modo in cui gli scienziati spiegano il mondo.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 18.10

Pelé, il film sul fuoriclasse brasiliano

PELE‘

Film biografico del 2016 scritto e diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, incentrato sulla vita dell’ex calciatore brasiliano Pelé, tra i migliori calciatori di tutti i tempi. Dall’infanzia difficile nellefavelas di San Paolo, il rapporto con il padre Dondinho, fino alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 con la nazionale brasiliana a soli 17 anni. Leggenda del calcio da sempre contrapposta al ‘folle mito’ Maradona, Pelè in carriera ha realizzato piu’ di 1000 reti. Nei grandi schermi arriva il film che racconta la sua vita, non solo all’interno del rettangolo verde.

Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30

MOTHER’S DAY

Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, Jason Sudeikis sono le protagoniste di una serie di storie intrecciate che esaltano il legame materno spesso conflittuale, ma sempre fortissimo, talvolta folle! Nella settimana prima della festa della mamma, scopriamo le vite di un gruppo di donne forti, amorevoli e imperfette: da quella divorziata che deve fare i conti con la nuova matrigna dei suoi figli a quella che cerca di trovare la madre naturale. Madri in attesa, single, matrigne, madri gay, madri assenti o lontane, madri di ogni tipo…tutte ci ricordano come ogni madre è, a suo modo, un’eroina.

Cinema Aurora. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30