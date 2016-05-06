Cinema, al via i casting per ‘Il Padre d’Italia’
La Bianca Film cerca volti sul territorio per il film di Fabio Mollo: due giorni di casting alla Pinacoteca Civica di Reggio e a Palazzo Fallara a Gioia Tauro
06 Maggio 2016 - 15:25 | di Federica Geria
Per il film “Il Padre d’Italia” regia di Fabio Mollo, la società di produzione Bianca Film in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e il Comune di Gioia Tauro cerca sul territorio:
Una donna (60/70 anni)
Un uomo (50/60 anni)
Una ragazza (10/17 anni)
Una bambina (8 anni, molto somigliante a Isabelle Ragonese)
Bambini e bambine (6/12 anni)
Uomini e donne (18/60 anni)
I casting si svolgeranno martedì 10 maggio dalle 10 alle 18 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria e mercoledì 11 maggio dalle 10 alle 18 presso Palazzo Fallara a Gioia Tauro.
Gli interessati possono presentarsi muniti di copia del documento di riconoscimento e codice fiscale. I minori devono essere accompagnati dai genitori.
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