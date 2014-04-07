Cinema e Resistenza’: questa sera il film capolavoro di Bernardo Bertolucci ‘Novecento Atto I’

Proseguono e si avviano a conclusione gli incontri, organizzati dall’ A.N.P.I. di Reggio Calabria, sul tema “Cinema e Resistenza”. Stasera, alle ore 20.00, sarà presentato, nella sala riunioni ANPI/Athena Teatro di via XXIV Maggio di Reggio Calabria, il film capolavoro di Berardo Bertolucci “Novecento Atto I”. Il film fu presentato fuori concorso al 29º Festival di Cannes ed è stato poi selezionato tra i 100 film italiani da salvare.

TramaIl film narra la storia di due italiani nati lo stesso giorno (il 27 gennaio 1901), nello stesso luogo (una grande fattoria emiliana) ma su fronti opposti: Alfredo è figlio dei ricchi proprietari della fattoria, i Berlinghieri; Olmo è figlio di Rosina, contadina vedova della medesima fattoria, e non sa chi è suo padre data la promiscuità nella quale vivevano i contadini all’inizio del XX secolo, segregati di notte e sfruttati di giorno come bestie da soma. Proprio le lotte contadine e la Grande Guerra dapprima, il fascismo con la lotta partigiana per la Liberazione poi, sono al centro dei fatti che si susseguono, con al centro, e per filo conduttore, la vita dei due nemici-amici, impersonati in età adulta da Gérard Depardieu (Olmo) e da Robert De Niro (Alfredo).