Cinquefrondi ospita Daniele Silvestri e la discoteca all’aperto di Prezioso e Marvin

Due eventi gratuiti in Piazza della Repubblica. Grande musica e divertimento a Cinquefrondi con il concerto di Silvestri e la serata dance con Prezioso e Marvin

Cinquefrondi si prepara a vivere due serate straordinarie, cariche di emozioni, musica e condivisione, che resteranno impresse nella memoria collettiva della comunità.

Il grande concerto di Daniele Silvestri

“Domani sera, nella splendida cornice di Piazza della Repubblica, la città di Cinquefrondi sarà teatro di un evento di portata eccezionale: alle ore 21.30 salirà sul palco Daniele Silvestri, uno dei più grandi e amati protagonisti della musica italiana contemporanea, per l’unica data in Calabria del suo tour.

Un appuntamento imperdibile, a ingresso completamente gratuito, che conferma Cinquefrondi come punto di riferimento culturale e musicale capace di attrarre nomi di assoluto prestigio nazionale.

Un artista simbolo della musica d’autore italiana

Daniele Silvestri rappresenta da decenni una colonna portante della musica d’autore italiana: un artista raffinato, intenso, capace di raccontare il nostro tempo con profondità, ironia ed emozione. La sua presenza nella piazza non è soltanto un concerto, ma un vero e proprio momento storico per la città e per l’intero territorio.

La discoteca a cielo aperto con Prezioso e Marvin

Le celebrazioni continueranno il giorno successivo con una seconda, travolgente serata-evento dedicata al ballo e al divertimento. Protagonisti assoluti saranno Marvin e Prezioso, due nomi di primissimo piano dello scenario musicale dance nazionale e internazionale, pronti a trasformare Piazza della Repubblica in una grande festa a cielo aperto, capace di coinvolgere e far ballare persone di tutte le età.

Anche questa serata sarà totalmente gratuita, pensata per unire, coinvolgere e salutare la fine dell’anno nel modo più gioioso e partecipato possibile.

Due eventi per la comunità

Due serate diverse ma complementari, unite da un unico grande obiettivo: regalare emozioni, cultura e divertimento alla comunità, valorizzando gli spazi pubblici e rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione.

L’impegno dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi conferma ancora una volta di essere in prima linea, attiva e determinata, nel lavorare ogni giorno per portare sul territorio il meglio dello spettacolo, della musica e dell’intrattenimento, offrendo eventi di altissimo livello accessibili a tutti, come segno concreto di attenzione, impegno e amore verso la propria comunità.

Cinquefrondi è pronta ad accogliere cittadini e visitatori per vivere insieme due notti indimenticabili, all’insegna della grande musica, della festa e dell’orgoglio di essere comunità”, si legge nella nota dell’amministrazione comunale.