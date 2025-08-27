Cinquefrondi, che estate: la rinascita culturale tra tra concerti, mostre e Summer Fest
"Fino a pochi anni fa, tutto questo sarebbe stato impensabile" la soddisfazione dell'amministrazione comunale
27 Agosto 2025 - 14:29 | Comunicato Stampa
L’estate 2025 a Cinquefrondi ha segnato un vero trionfo culturale e musicale, con un cartellone ricchissimo che ha attirato migliaia di persone nelle sue piazze e vie. Dal 1° al 25 agosto, eventi di musica, cultura, riflessioni, arte e spettacoli per bambini hanno entusiasmato cittadini e turisti, riportando la cittadina al centro dell’attenzione.
Un cartellone ricco di appuntamenti
Tra i momenti più apprezzati:
- i concerti di Tormento e degli EtnoSound;
- la 7ª edizione de La Notte del Viale;
- la mostra itinerante Parlami di Gaza;
- l’intitolazione del Palazzo Municipale e della Piazza antistante con l’evento Risonanze nel Tempo;
- le iniziative per i bambini, come il Cartoon Show Party e la Macchina dei Sogni.
Tutti appuntamenti che hanno registrato una partecipazione straordinaria, ben oltre le aspettative.
Cinquefrondi Summer Fest 2025
Il clou dell’estate è stato il Cinquefrondi Summer Fest (23-25 agosto), in Piazza della Repubblica, che ha trasformato la cittadina in un epicentro di energia e divertimento.
Le serate hanno visto esibirsi:
- OB, S.I.M.O., Espyx, Michele Bruzzese e Federica Caracciolo;
- Camil Way ed Eman;
- fino all’atteso concerto conclusivo di Sarah Toscano, che ha attirato fan anche da Gallipoli, Roma e Reggio Calabria, a conferma del richiamo nazionale dell’evento.
L’ingresso gratuito, la varietà delle proposte e l’atmosfera festosa hanno reso il Summer Fest 2025 un successo memorabile, consolidando Cinquefrondi come destinazione culturale di riferimento per l’intera Piana di Gioia Tauro e non solo.
La rinascita di Cinquefrondi
Fino a pochi anni fa, tutto questo sarebbe stato impensabile. Eppure, da oltre un decennio, Cinquefrondi sta crescendo e rigenerandosi: oggi la rinascita è tangibile, e i cittadini, un tempo chiusi nella rassegnazione, vivono con entusiasmo e orgoglio le emozioni di una comunità viva e in continuo movimento.