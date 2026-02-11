Servizio Civile Universale, finanziati tre progetti del Comune di Cinquefrondi

Realizzati in rete con sette enti co-progettanti, promuovono il benessere psico-fisico, il contrasto alla devianza giovanile e la partecipazione attiva alla vita comunitaria attraverso lo sport e l’educazione civica

L’esito favorevole ottenuto dai progetti di Servizio Civile Universale per la nuova annualità nasce dall’impegno costante e dalla progettualità circolare e sistemica sviluppata dall’Associazione Città delle Professioni e dei Mestieri. Tale approccio si integra perfettamente con i valori e le priorità della comunità di Cinquefrondi, da sempre orientata alla valorizzazione del territorio, alla ricaduta sociale positiva e all’economicità delle iniziative pubbliche.

Ne sono esempi concreti la realizzazione della comunità energetica rinnovabile e l’organizzazione del convegno “Aspromonte e Scienza”, che hanno dimostrato come l’innovazione e la sostenibilità possano generare benefici diffusi per l’intera cittadinanza.

Con grande soddisfazione, il Comune di Cinquefrondi – in qualità di ente capofila – annuncia il finanziamento di tre progetti di Servizio Civile Universale, come stabilito dal Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n. 130/2026 del 4 febbraio 2026. I progetti approvati, che coinvolgeranno complessivamente 92 giovani volontari provenienti da diversi comuni della Piana di Gioia Tauro, sono:

“I giovani per l’ambiente”

“Il cantiere dei valori”

“Tutti in forma-2024-2”

Promuovere il benessere e la partecipazione attiva

Tali iniziative, realizzate in rete con sette enti co-progettanti, promuovono il benessere psico-fisico, il contrasto alla devianza giovanile e la partecipazione attiva alla vita comunitaria attraverso lo sport e l’educazione civica, contribuendo agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

“Desidero ringraziare l’Associazione Città delle Professioni e dei Mestieri, tutto il team che ha curato con competenza la progettazione e la redazione dei programmi, nonché i giovani che collaborano con passione nella gestione e nello sviluppo delle attività, sotto la guida del Presidente Enzo Marazzita. Questo risultato è il frutto di una sinergia preziosa tra amministrazione, associazionismo e nuove generazioni, che conferma il ruolo di Cinquefrondi come laboratorio di buone pratiche per il territorio”.

A breve sarà pubblicato il bando per la selezione dei volontari.