Reggio, la Metrocity alla Bit di Milano per una ‘nuova narrazione del territorio’ – FOTO

“Come Città metropolitana stiamo lavorando per un turismo strutturato, sostenibile e destagionalizzato, capace di creare sviluppo, lavoro e nuove opportunità soprattutto per i giovani”.

Così il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, presente a Milano alla Borsa internazionale del Turismo 2026, in rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria.

“Essere qui a Milano – prosegue – significa dialogare con operatori, buyer e istituzioni, costruire reti, attrarre investimenti e far capire che Reggio Calabria e il suo territorio metropolitano sono pronti”.