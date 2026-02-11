Reggio, la Metrocity alla Bit di Milano per una ‘nuova narrazione del territorio’ – FOTO
“Capaci di emozionare ogni visitatore, invitiamo tutti a vivere la nostra terra” così il consigliere delegato Domenico Mantegna
11 Febbraio 2026 - 15:31 | Comunicato Stampa
“Come Città metropolitana stiamo lavorando per un turismo strutturato, sostenibile e destagionalizzato, capace di creare sviluppo, lavoro e nuove opportunità soprattutto per i giovani”.
Così il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, presente a Milano alla Borsa internazionale del Turismo 2026, in rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria.
“Essere qui a Milano – prosegue – significa dialogare con operatori, buyer e istituzioni, costruire reti, attrarre investimenti e far capire che Reggio Calabria e il suo territorio metropolitano sono pronti”.
“Il nostro impegno, sin dal nostro insediamento, prima con il sindaco Giuseppe Falcomatà e ora con il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, è quello di contribuire ad una nuova narrazione del nostro territorio metropolitano, capace di poter emozionare ogni visitatore”.
“Invitiamo tutti – conclude – a venire a conoscerci: non solo a visitarci, ma a vivere la nostra terra”.
L’Ente di Palazzo Alvaro è ospite all’interno dello stand istituzionale della Regione Calabria.