“Abbiamo sempre ritrovato nel nostro passato il senso profondo del rinnovamento. Abbiamo sempre rispettato la tradizione nel migliore modo possibile: tradendola. Una ricerca che trova giustificazione sin dalla radice delle due parole”.

Il Circolo del cinema “Cesare Zavattini” apre il 25° anno di attività con la rassegna cinematografica 2017-2018, all’insegna di una ricerca e di un impegno che continuano: dall’11 ottobre, ogni mercoledì, presso il Cinema Odeon (proiezioni alle 18 ed alle 21), si snoderà un nuovo percorso tra film e riflessioni.

“Quest’anno abbiamo voluto aprire altri orizzonti di sguardo, rivolgendoci alla distribuzione internazionale”. Inoltre, l’asse portante della rassegna, l’attenzione all’interno di questa ricerca “si è addensata attorno all’idea di racconto, di narrazione”: dal primo ciclo di film, “La scrittura dello sguardo“, passando per “Le forme della memoria“, arrivando a “La declinazione dell’altro”, si attraversa il cinema contemporaneo (senza dimenticare il passato) nelle sue molteplici forme narrative.

I film della rassegna 2017-2018

E per mezzo di alcuni tra i più interessanti film prodotti nelle recenti stagioni: da “Les Ogres” (che aprirà la rassegna), vincitore del Festival del cinema di Pesaro 2016, allo spettacolare “11 minuti”, di Jerzy Skolimovski; dall’affascinante scoperta del cinema ritrovato in “Dawson City”, al pluripremiato “I’m not your negro”; dal viaggio nell’Italia densa di cultura di “Bella e perduta”, al nuovo cinema iraniano de “Il cliente” e di “Un mercoledì di viaggio” di Vahid Jalilvand, regista che, per la sua opera successiva, “No date, no signature”, ha ricevuto il premio speciale per la migliore regia nella sezione Orizzonti, all’ultimo Festival di Venezia; per finire con film acclamati dalla critica e dal pubblico, come “Personal shopper” ed “It follows”.

Come si diceva, inoltre, il Circolo celebra un traguardo importante, i suoi 25 anni di attività: e, per festeggiare, sceglie di proporre “un film tanto mitico da non essere da molti conosciuto, oggetto di ironico scherno che forse ne ha sottolineato la inimitabile forza espressiva e pluricitato nel cinema successivo, La corazzata Potëmkin di Sergej Ejzenstejn”.

Il programma completo della rassegna

Di seguito il programma completo della rassegna:

La scrittura dello sguardo

11 ottobre 2017

LES OGRES di Léa Fehner | Francia, 2016

18 ottobre 2017

11 MINUTI di Jerzy Skolimowski | Polonia/Irlanda, 2015

25 ottobre 2017

PERHAPS LOVE di Peter Chan | Hong Kong, 2005

1 novembre 2017

L’UOMO DI LONDRA di Bèla Tarr | Francia/Ungheria, 2007

Il cinema ritrovato: buon compleanno Circolo “Zavattini”

8 novembre 2017

LA CORAZZATA POTËMKIN di Sergej M. Ejzenstejn | Russia, 1925

preceduto dal cortometraggio

COLMARE di Mario Berretta, Antonino Caminiti, Mattia Goso, Elvira Lamanna, Linda Mangiola, Carlotta Nocera, Paola Seminara, Michele Tarzia, realizzato per il FESTIVAL MEDITERRANEO DEI RAGAZZI di Reggio Calabria nel laboratorio diretto da Michele Tarzia e Elvira Lamanna

Le forme della memoria

15 novembre 2017

DAWSON CITY – IL TEMPO TRA I GHIACCI di Bill Morrison | USA, 2016

22 novembre 2017

THE ECSTASY OF WILKO JOHNSON di Julien Temple | Gran Bretagna, 2015

29 novembre 2017

I AM NOT YOUR NEGRO di Raoul Peck | USA/Francia, 2016

6 dicembre 2017

MISTER UNIVERSO di Tizza Covi, Rainer Frimmel | Austria/Italia, 2016

13 dicembre 2017

BELLA E PERDUTA di Pietro Marcello | Italia, 2015

Dopo Kiarostami

10 gennaio 2018

IL CLIENTE di Asghar Farhadi | Iran/Francia, 2016

17 febbraio 2018

UN MERCOLEDÌ DI MAGGIO | di Vahid Jalilvand | Iran, 2015

La declinazione dell’Altro

24 gennaio 2018

LA COLLINA DELLA LIBERTÀ | di Hong Sang-soo | Corea del Sud, 2014

31 gennaio 2018

PERSONAL SHOPPER | di Olivier Assayas | Francia, 2016

7 febbraio 2018

IT FOLLOWS | di David Robert Mitchell | USA, 2014