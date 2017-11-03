Il Circolo del cinema “Cesare Zavattini” festeggia, il prossimo mercoledì 8 novembre, i 25 anni di attività. E per l’occasione, sceglie di proiettare (nei consueti orari delle 18 e delle 21), nell’ambito della rassegna cinematografica 2017-2018, iniziata lo scorso ottobre, “un film tanto mitico da non essere da molti conosciuto, oggetto di ironico scherno che forse ne ha sottolineato la inimitabile forza espressiva e pluricitato nel cinema successivo”: parliamo de “La corazzata Potëmkin” di Sergej Ejzenstejn, un autentico capolavoro che sarà proposto nella versione restaurata, distribuita dalla Cineteca di Bologna.

Un vero e proprio evento per la nostra città e per il pubblico reggino che potrà, così, ammirare sul grande schermo e dopo un lavoro che ne ha messo nuovamente in luce gli aspetti visivi ancora oggi unici ed innovativi, uno dei film più importanti della cinematografia mondiale.

Viste le numerose richieste ricevute e trattandosi di un evento speciale, per gli spettatori che non sono soci (per i soci, la proiezione è inclusa nella tessera) sarà possibile acquistare un ingresso singolo, valido quindi per la sola serata dell’8 novembre, oppure una tessera (come previsto di consueto dal Circolo dopo il primo ciclo di film) a prezzo ridotto e valida per i restanti 11 film, incluso “La corazzata Potëmkin”.

Costo dell’ingresso singolo: 5 euro

Costo ridotto della tessera per 11 film: 20 euro