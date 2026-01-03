Crans Montana, Cirillo: ‘Paolo Campolo uomo coraggioso che onora l’Italia intera’

«Di fronte a tragedie come quella avvenuta a Crans Montana, le parole non saranno mai sufficienti a colmare il dolore, ma diventano necessarie per riconoscere gesti di straordinaria umanità». Così ha commentato il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, riguardo ai tragici eventi accaduti nella notte di Capodanno in Svizzera.

Il gesto di Paolo Campolo: un esempio di coraggio e solidarietà

«La storia di Paolo Campolo, reggino che senza esitazione ha messo a rischio la propria vita per salvare quella di tanti giovani, è un esempio altissimo di coraggio, senso civico e solidarietà. In quei momenti drammatici ha agito non da eroe per scelta, ma da uomo guidato da un profondo senso di responsabilità verso gli altri», ha aggiunto Cirillo.

Un onore per Reggio Calabria e l’Italia

«Il suo gesto onora Reggio Calabria, la Calabria intera e il nostro Paese. Ricorda a tutti noi che, anche nei contesti più tragici, l’umanità può emergere con forza, trasformando il dolore in testimonianza di valore e altruismo», ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale.

Infine, il Presidente ha espresso «vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, ai feriti e a quanti sono stati coinvolti in questa tragedia», rivolgendo a Paolo Campolo «un sentito augurio di pronta guarigione e un ringraziamento che va oltre le parole, a nome delle istituzioni e dell’intera comunità calabrese».