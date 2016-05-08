Il CIS promuove ‘La nascita dello spazio’
Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove La nascita dello spazio, incontro con Gianfranco Neri su architettura e arte a Palazzo Corrado Alvaro
08 Maggio 2016 - 17:22 | di Federica Geria
Man Reading Book and Sitting on Bookshelf in Library --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Nel contesto degli Stati Generali della Cultura, edizione 2016, promossi dall’Assessorato alla Cultura e Legalità della Provincia di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 9 maggio 2016, alle ore 17.00, presso il Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, Sala Biblioteca (primo piano), promuove “La nascita dello spazio” – L’esperienza dello spazio nell’architettura e nell’arte. Dopo i saluti istituzionali, attraverso video proiezione relazionerà il prof. Gianfranco Neri, ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Direttore del Dipartimento d’Arte presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nonché componente del Comitato Scientifico del CIS. Coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS.
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