Il CIS promuove ‘La nascita dello spazio’

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove La nascita dello spazio, incontro con Gianfranco Neri su architettura e arte a Palazzo Corrado Alvaro

Nel contesto degli Stati Generali della Cultura, edizione 2016, promossi dall’Assessorato alla Cultura e Legalità della Provincia di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 9 maggio 2016, alle ore 17.00, presso il Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, Sala Biblioteca (primo piano), promuove “La nascita dello spazio” – L’esperienza dello spazio nell’architettura e nell’arte. Dopo i saluti istituzionali, attraverso video proiezione relazionerà il prof. Gianfranco Neri, ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Direttore del Dipartimento d’Arte presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nonché componente del Comitato Scientifico del CIS. Coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS.