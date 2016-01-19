Cis: ‘Ai piedi della grande piramide’ di Francesco Massara

Mercoledì 20 gennaio 2016, alle ore 18.0, nella sala della Chiesa di San Giorgio al Chiostro – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il volume “Ai piedi della piramide” – Paesaggi – Personaggi – Tradizioni del profondo Sud Grecanico di Francesco Massara. Per l’occasione relazionerà la Prof.ssa Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. Sarà presente l’autore. Nella prefazione al libro, il prof. Salvatore Moscato scrive che “si tratta di un volume “metastorico” in quanto Massara su Condofuri parte da un filo quasi mitico per approdare ai tempi in cui ognuno, che conosce il paese e la sua gente, nello scritto si ritrova” . Francesco Massara è nato a Condofuri e vive a Reggio Calabria. Laureato in Giurisprudenza ha una lunga militanza nell’Associazionismo cattolico, radicato nella cultura del cattolicesimo sociale. Già dirigente delle Ferrovie dello Stato in qualità di responsabile del personale, delle relazioni industriali e del patrimonio. In atto continua il suo impegno sociale e culturale nelle ACLI e nella vita della comunità ecclesiale della Diocesi di Reggio-Bova. Ha scritto molti articoli di carattere culturale, sociale e politico su diverse riviste e nel settimanale cattolico “L’Avvenire di Calabria”. Nel 2013 ha pubblicato il volume “Le ACLI di Reggio Calabria – Fedeltà di un impegno nella Chiesa e nella società civile” edito dall’Azienda Grafica Biroccio Silvio.