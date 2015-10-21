Cis della Calabria: ‘Impression, soleil levant: Monet i luoghi’

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 21 ottobre 2015, alle ore 17.30, presso la Pinacoteca Civica del Comune di Reggio Calabria, per il ciclo “Invito alla bellezza” e con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale della città di Reggio, promuovono “Impression, soleil levant: Monet i luoghi”. Interverranno: Dott.ssa Patrizia Nardi, Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Dott.ssa Daniela Monteleone, Funzionario tecnico Responsabile Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. Coordinerà l’incontro la dott.ssa Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Attraverso il contributo di slides, il dott. Salvatore Timpano, studioso di arte, Componente del Comitato Scientifico del CIS, illustrerà il percorso artistico, le caratteristiche e gli stili delle opere di Claude Oscar Monet, nato a Parigi il 14 novembre 1840 e morto a Ginervy il 6 dicembre 1926, pittore che fu tra i maggiori esponenti dell’Impressionismo.