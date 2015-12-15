CIS: Il Presepe nella cultura religiosa, nella letteratura e nell’arte

In occasione dell’approssimarsi del Santo Natale, la parrocchia San Giorgio al Corso e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 16 dicembre 2015, alle ore 19.30, nella Chiesa di San Giorgio al Corso promuovono “Il Presepe nella cultura religiosa, nella letteratura e nell’arte”. L’iniziativa oltre ad essere un motivo di aggregazione sociale per uno scambio di auguri è un momento di riflessione sui contenuti eterni ed universali del messaggio d’Amore di Gesù. Apriranno l’incontro gli interventi di don Antonio Santoro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS. Con il supporto di video proiezione relazionerà la Prof.ssa Paola Radici Colace, Ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, presidente Onorario del CIS. Durante la manifestazione ci saranno intermezzi musicali a cura del Soprano Cilla Pipitone.